منظمة خريجى الأزهر بدمياط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

نظم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فرع دمياط ندوة بعنوان "ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة" توعية لطلاب معاهد دمياط الأزهرية وتخليدا لذكرى الانتصارات المجيدة واسترداد الحرية والكرامة باسترداد سيناء الحبيبة ورد العدوان الصهيوني علي أراضي الوطن الحبيب ، بحضور كريم من قيادات منطقة دمياط الأزهرية والوعظ.



ألقى الندوة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع دمياط ؛ حيث قال فى كلمته ( إن النصر من عند الله لأي أمة نعمة ،فقد قال تعالي '' واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون الله أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ).



وأكد على أن مصر ستبقي إن شاء الله في أمن وأمان وسلام بشعبها العظيم وجيشها وشرطتها البواسل المخلصين وأزهرها الشريف منارة العالم الاسلامى أجمع وقيادتها الحكيمة وستظل مصر دومًا الدرع القوي ردًا علي كل معتدٍ أثيم حفاظًا علي الدين والوطن والأمة إلي يوم الدين.