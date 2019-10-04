Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

منظمة خريجى الأزهر بدمياط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 01:36 م
منظمة خريجى الأزهر
منظمة خريجى الأزهر بدمياط تحتفل بذكرى انتصارات اكتوبر المجيد
Advertisements
محمد شحتة
نظم فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فرع دمياط ندوة بعنوان "ذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة" توعية لطلاب معاهد دمياط الأزهرية وتخليدا لذكرى الانتصارات المجيدة واسترداد الحرية والكرامة باسترداد سيناء الحبيبة ورد العدوان الصهيوني علي أراضي الوطن الحبيب ، بحضور كريم من قيادات منطقة دمياط الأزهرية والوعظ.

ألقى الندوة الدكتور إسماعيل عبد الرحمن رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع دمياط ؛ حيث قال فى كلمته ( إن النصر من عند الله لأي أمة نعمة ،فقد قال تعالي '' واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون الله أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ).

وأكد على أن مصر ستبقي إن شاء الله في أمن وأمان وسلام بشعبها العظيم وجيشها وشرطتها البواسل المخلصين وأزهرها الشريف منارة العالم الاسلامى أجمع وقيادتها الحكيمة وستظل مصر دومًا الدرع القوي ردًا علي كل معتدٍ أثيم حفاظًا علي الدين والوطن والأمة إلي يوم الدين.
منظمة خريجى الأزهر بدمياط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
منظمة خريجى الأزهر بدمياط تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفد من كنيسة المطرانية يزور خريجي أزهر المنيا للتهنئة بعيد الاضحى

ورشة عمل لاكتشاف المواهب وتعليم الرسم لطالبات معهد فتيات أسوان الأزهري.. صور

ندوة عن مخاطر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بخريجى الأزهر بالبحيرة

ترشيحاتنا

شمس البارودي تكشف سبب اعتزالها فى فيديو نادر .. شاهد

فضحتهم أمام العالم.. قصة سقوط طائرة العال الإسرائيلية المحملة بالمواد الكيماوية على سكان هولندا

3 قنوات تنقل مباراة منتخب مصر أمام البرازيل في كأس العالم للكرة الطائرة

شعيب يقود مران الغائبين عن مواجهة أسوان في التتش

بعروض أزياء عارية.. حفيدة نادية لطفي الهولندية تثير الجدل

عمرو الجنايني يقود مبادرة صلح بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محترمة جدا.. درة بإطلالة رقيقة من البينك المنقوش

بملابس عصرية.. زوجة يوسف الشريف بإطلالة بسيطة فى أحدث ظهور

بملابس غريبة.. شاهد أحدث إطلالة لـ هدى المفتى.. والجمهور يتغزل