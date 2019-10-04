بث مباشر.. فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي لسباقات الهجن

حرصا من موقع "صدى البلد" على تقديم خدمة متميزة لمتابعيه، ننقل لكم بثا مباشرا من فضائية اكسترا نيوز لانطلاق فعاليات المهرجان الأولى لسباقات الهجن بشرم الشيخ .



فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن قد انطلقت أمس مساء الخميس، على مضمار سباق الهجن الدولى، وهو أول سباق من نوعه يقام على أرض مصرية بدعم من اتحاد الهجن بدولة الإمارات.



يذكر أن الهجن المصرية سبق وشاركت بعدد 67 من الهجن الأصيلة فى مهرجان سباق ولى العهد للهجن بالسعودية، الذى أقيم فى مدينة الطائف خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 15 سبتمبر، وتنافست مع الهجن الأردنية ضمن مرحلة الأشواط الدولية وحققت الأربع مراكز الأولى فى شوط الماراثون، ومراكز متقدمة فى الأشواط اللاحقة وكانت أقوى وأكبر مشاركة مصرية فى سباقات خارج البلاد.

