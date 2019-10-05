أعراض سرطان القولون علامات تحذيرية غير متوقعة لا تتجاهليها ..أبرزها وجع البطن والإمساك

اعراض سرطان القولون الخبيث عديدة وغير متوقعة وهى تتشابه مع أعراض القولون الاخرى وإذا تم تشخيص إصابتك بسرطان القولون ، فإن أول ما يريد طبيبك تحديده هو مرحلة السرطان. تشير المرحلة إلى مدى انتشار السرطان أو إلى أي مدى انتشر. إليك أبرز اعراض سرطان القولون وكيفية علاجه ومراحل تطوره.



أعراض سرطان القولون الخبيث

غالبا ما لا توجد علامات أو أعراض. في المراحل اللاحقة ، تتنوع الأعراض حسب الحجم والموقع في الأمعاء الغليظة. يمكن أن تشمل هذه الأعراض:



تغيير في عادات الأمعاء

دم في البراز أو نزيف المستقيم

وجع بطن

إعياء

فقدان الوزن غير المبررة

اختبارات لتحديد مرحلة سرطان القولون

الإمساك

نزيف المستقيم

آلام في البطن ، والنفخ أو تشنجات

شعور مستمر بأنه لا يمكنك تفريغ الأمعاء تمامًا



قد تكون أعراض سرطان المستقيم مماثلة لأعراض أمراض الأمعاء الأخرى ، مثل التهاب القولون التقرحي أو مرض كرون. لكن في حين أن أعراض مرض التهاب الأمعاء قد تهدأ خلال فترات المغفرة ، إلا أن أعراض سرطان المستقيم قد تكون أكثر حدة ومستمرة مع تطور السرطان. الأورام في المستقيم قد تغير من اتساق أو شكل أو تواتر حركات الأمعاء. قد تزداد الأعراض وتصبح أكثر حدة مع انتشار السرطان في جميع أنحاء المستقيم أو ربما إلى القولون. قد تشمل علامات سرطان المستقيم المتعلقة بعادات الأمعاء.



يستخدم الأطباء إجراءً يسمى تنظير القولون للكشف عن سرطان القولون. تنظير القولون هو اختبار فحص حيث يستخدم الطبيب أنبوبًا طويلًا ضيقًا مع كاميرا صغيرة متصلة لعرض الجزء الداخلي من القولون.



علاج سرطان القولون الخبيث

ولا يمكن علاج سرطان القولون إلا من خلال معرفة مرحلة تطور المرض خلال المراحل المبكرة من سرطان القولون ،

إذا تم العثور على سرطان القولون ، فغالبًا ما تكون هناك حاجة لإجراء اختبارات إضافية لتحديد حجم الورم وما إذا كان قد انتشر خارج القولون. قد تشمل الاختبارات التشخيصية التي يتم إجراؤها تصوير البطن والكبد والصدر ، مثل الأشعة المقطعية أو الأشعة السينية أو فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي.



قد تكون هناك حالات لا يمكن فيها تحديد مرحلة المرض بشكل كامل إلا بعد إجراء جراحة القولون. بعد الجراحة ، يمكن لأخصائي علم الأمراض فحص الورم الرئيسي ، إلى جانب الغدد الليمفاوية التي تمت إزالتها ، والتي تساعد في تحديد مرحلة مرضك.



أعراض سرطان القولون الحميد

تعد ابرز اعراض سرطان القولون الحميد هى ألم فى البطن وقد تكون نتيجة لتكون زوائد جلديه حميدة ويمكن التخلص منها بواسطة المنظار وتحتاج متابعه كل سته اشهر لا الكثير منها قد يتحول إلى أورام



علاج سرطان القولون ومراحل سرطان



المرحلة 0

هذا هو أقرب أشكال سرطان القولون ويعني أنه لم ينمو بعد الغشاء المخاطي ، أو الطبقة الأعمق من القولون.



المرحلة 1

تشير المرحلة الأولى من سرطان القولون إلى أن السرطان قد تطور إلى الطبقة الداخلية من القولون ، والتي تسمى الغشاء المخاطي ، إلى الطبقة التالية من القولون ، والتي تسمى تحت المخاطية. لم ينتشر إلى الغدد الليمفاوية.



المرحلة 2

في المرحلة الثانية من سرطان القولون ، يكون المرض أكثر تطورًا بقليل من المرحلة الأولى وقد نما إلى ما بعد الغشاء المخاطي وتحت المخاطية. يتم تصنيف سرطان القولون من المرحلة 2 إلى المرحلة 2A أو 2B أو 2C.



مرحلة 2A. لم ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية أو الأنسجة القريبة. لقد وصلت إلى الطبقات الخارجية للقولون. لكنه لم ينمو تماما من خلال.



مرحلة 2B. لم ينتشر السرطان إلى الغدد الليمفاوية ، لكنه نما عبر الطبقة الخارجية للقولون وإلى الصفاق الحشوي. هذا هو الغشاء الذي يحمل أعضاء البطن في المكان.



مرحلة 2C. لم يتم العثور على السرطان في الغدد الليمفاوية القريبة ، ولكن بالإضافة إلى النمو من خلال الطبقة الخارجية من القولون ، فقد نمت لتصبح أعضاء أو هياكل قريبة.



المرحلة 3

تصنف المرحلة 3 من سرطان القولون في المرحلة 3A و 3 B و 3 C على النحو التالي:



المرحلة 3A. نما الورم إلى أو عبر الطبقات العضلية من القولون ويوجد في الغدد الليمفاوية القريبة. لم ينتشر إلى العقد البعيدة أو الأعضاء.



3B المرحلة. نما الورم من خلال الطبقات العليا من القولون واخترق الصفاق الحشوي أو يغزو الأعضاء أو الهياكل الأخرى ويوجد في الغدد الليمفاوية 1-3. أو أن الورم لا يمر عبر الطبقات الخارجية لجدار القولون بل يوجد في 4 أو أكثر من العقد اللمفاوية القريبة.



مرحلة 3C. نما الورم إلى ما وراء الطبقات العضلية والسرطان موجود في أربعة أو أكثر من الغدد الليمفاوية القريبة ، ولكن ليس في أماكن بعيدة.



المرحلة 4

تصنف المرحلة 4 من سرطان القولون إلى فئتين ، المرحلة 4A و 4 B:



مرحلة 4A. تشير هذه المرحلة إلى أن السرطان قد انتشر إلى مكان بعيد ، مثل الكبد أو الرئتين.



مرحلة 4B. تشير هذه المرحلة الأكثر تطورًا من سرطان القولون إلى انتشار السرطان إلى موقعين أو أكثر بعيدًا ، مثل الرئتين والكبد.

منخفضة الدرجة مقابل الدرجة العالية



بالإضافة إلى التدريج ، يصنف سرطان القولون أيضًا إما بدرجة منخفضة أو بدرجة عالية. عندما يفحص أخصائي علم الأمراض الخلايا السرطانية تحت المجهر ، فإنه يعين عددًا من 1 إلى 4 استنادًا إلى مدى ظهور الخلايا كخلايا سليمة.



كلما ارتفع الصف ، كلما كانت الخلايا غير طبيعية. على الرغم من أنه يمكن أن يختلف ، إلا أن السرطانات منخفضة الدرجة تميل إلى النمو أبطأ من السرطان عالي الجودة. يعتبر التشخيص أيضًا أفضل للأشخاص الذين يعانون من سرطان القولون منخفض الدرجة.



علاج سرطان القولون الخبيث بالأعشاب

لا توجد اعشاب تساعد فى علاج سرطان القولون لكنه تخفف الاعراض فقط ويعتمد العلاج الموصى به لسرطان القولون إلى حد كبير على مرحلة المرض وسيأخذ العلاج في الاعتبار أيضًا درجة السرطان وعمرك وصحتك العامة.



مصدر المعلومات موقع هيلث لاين