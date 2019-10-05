أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد خماسية أسوان

أبدي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام.





وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب إرتفاع درجات الحرارة مؤكدًا ان أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث .



