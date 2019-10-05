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رياضة

أول تعليق من سيد عبدالحفيظ بعد خماسية أسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أبدي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته بالفوز اليوم على أسوان بخماسية مقابل هدف وحيد فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري العام.

وأضاف أن الأهلي حقق فوزًا مهمًا في ظل الظروف الصعبة التى أقيمت فيها المباراة بسبب إرتفاع درجات الحرارة مؤكدًا ان أرضية الملعب كانت صعبة للغاية ولكن فى النهاية حققنا الهدف بحصد النقاط الثلاث .

وأوضح عبد الحفيظ ان الفوز على اسوان اليوم بمثابة خطوة مهمة فى مشوار رحلة الدفاع عن اللقب والذى مازال فى بدايته.
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