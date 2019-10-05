Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد رمضان يكشف تفاصيل مفاجأة جديدة لجمهوره

السبت 05/أكتوبر/2019 - 11:09 م
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن تفاصيل كليب أغنيته الجديدة السلطان التى من المتوقع ان يتم طرحها خلال الايام القليلة المقبلة.

وقال رمضان: "الحركة الرسمية لأغنية السلطان وجاري الاستعداد لتصوير الكليب في مراكش نهاية الأسبوع الحالي، إن شاء الله المغرب، ثقة في الله نجاح".

وكان رمضان نشر صورة تجمعه بسالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، كاشفا عن الاتفاق على التفاصيل النهائية لحفله الشهر المقبل في موسم الرياض.
محمد رمضان يكشف تفاصيل مفاجأة جديدة لجمهوره
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يشوق جمهوره قبل حفل الليلة في الساحل الشمالي: جاهزين؟

نجوى كرم تجهز مفاجأة لجمهورها.. 12 أكتوبر المُقبل

ترشيحاتنا

لسه شباب.. إطلالات أنيقة تكشف جمال بطلة فيلم تايتنك في عيد ميلادها الـ 44

حضره إرهابيون.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اجتماع محمد مرسي لحل أزمة سد النهضة

تأكد غياب نجم الفريق.. الزمالك يتلقى صدمة قبل مواجهة إف سي مصر

مخدرات وخطف واعتداء.. القصة الكاملة لـ خناقة انجى خوري وآدم

سيادة مواردها بشرق المتوسط .. الخارجية : مصر تحذر من إجراء أحادي ينتهك حقوق قبرص

بعد فشل مفاوضات سد النهضة.. أحمد موسى: السيسي أجهض محاولات الإخوان لنشر الفوضى.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نجليها زين وعز.. ريم البارودى توجه رسالة إلى زينة .. صور

ملحقية الدفاع المصرية في بريطانيا تحتفل بالذكري الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر

أول ظهور لأسرة الراحل خالد صالح فى حفل تخرج ابنته.. شاهد