محمد رمضان يكشف تفاصيل مفاجأة جديدة لجمهوره

نشر الفنان محمد رمضان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عن تفاصيل كليب أغنيته الجديدة السلطان التى من المتوقع ان يتم طرحها خلال الايام القليلة المقبلة.



وقال رمضان: "الحركة الرسمية لأغنية السلطان وجاري الاستعداد لتصوير الكليب في مراكش نهاية الأسبوع الحالي، إن شاء الله المغرب، ثقة في الله نجاح".



وكان رمضان نشر صورة تجمعه بسالم الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، كاشفا عن الاتفاق على التفاصيل النهائية لحفله الشهر المقبل في موسم الرياض.