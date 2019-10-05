أميرة أبو شقة: هدف مبادرة الوفد مع المرأة حل مشكلات النساء

قالت الدكتورة أميرة أبو شقة، منسق عام مبادرة "الوفد مع المرأة"، إن تلك المبادرة جاءت بعد النجاح الملحوظ لمبادرة "الوفد مع الناس".





جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد.





وأشارت "أبو شقة" إلى أن المرأة المصرية بما تتحمله من صعوبات ومسئوليات أصبحت هي نبض وشريان المجتمع وليست نصف المجتمع فحسب.





وأوضحت" أبو شقة" أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، شكل لجنة لتنسيق المبادرة على أن ترصد مشكلات المرأة في مختلف المحافظات والعمل على وضع حلول لها قدر المستطاع.





ونوهت "أبو شقة" بأنه بعد رصد مشكلات المرأة في عدد من المحافظات لوحظ وجود نوعين من المشكلات إما تكافلية أو التنمية المستدامة، مشددة على أن المبادرة هدفها العمل على أرض الواقع لأنها إذا توقفت إلى حد المؤتمر لن تكون ناجحة.



