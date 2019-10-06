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مرأة

العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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رنا عصمت
تألقت النجمة العالمية بيونسيه في إطلالة جديدة أنيقة خلال حضورها المفاجئ في الافتتاح الكبير لاستوديوهات تايلر بيري في أتلانتا، وهو ما تداوله رواد السوشيال ميديا من خلال ظهورها بفستان ارتدته من قبل الفنانة ياسمين صبرى والفنانة هيفاء وهبى والفنانة بلقيس، وهو فستان من تصميم المصمم الكويتى يوسف الجسمى.

وظهرت بيونسيه في إطلالة جديدة مختلفة تمامًا عن الإطلالات الجريئة التي اعتادت الظهور بها، لكنها هذه المرة اختارت فستانا ذهبيا مطرزا محتشما بأكمام طويلة وياقة ضيقة.

واختارت بيونسيه مكياجا جديدا، حيث تألقت بالروج البرتقالي، مع مكياج لامع على الوجنتين، واختارت زوجًا من الأقراط المتدلية المرصعة بالألماس.
العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى
العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى
العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى
العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى
العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى
العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى
العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى
العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى
العربى يكسب.. بيونسيه تقلد 3 نجمات أبرزهن هيفاء وهبى
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