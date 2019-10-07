Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمد صلاح يتفادى إصابة خطيرة .. تعرف على مدة غيابه عن ليفربول

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:00 ص
محمد صلاح اثناء اصابته
محمد صلاح اثناء اصابته
Advertisements
ريهام بكير
تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، آخر مستجدات إصابة محمد صلاح نجم ليفربول التي تعرض لها في مباراة السبت، أمام ليستر سيتي نتيجة تدخل قوي من لاعب الفريق المنافس حمزة تشودري وخرج على إثرها من الملعب. 

ذكرت صحيفة ميرور ، أن مسؤولي الريدز اطمأنوا على صلاح وان الاصابة ليست خطيرة، ولم يصرحوا بتشخيصها، وباتوا مقتنعين ان اللاعب تفادى إصابة خطيرة، وسيكون جاهزا للمشاركة مع فريقه عقب فترة العطلة الدولية 10 أيام.

وأصيب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقلق شديد، تخوفا من ان تكون الاصابة التي داهمت صلاح قطع في وتر أكيليس، وهو ما قد يؤدي إلى غيابه لمدة طويلة، وعقب اطمئنانه، ناشد المدرب الألماني، صناع قوانين كرة القدم بوضع قواعد لحماية اللاعبين أصحاب المواهب، مثل موقف محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي.

ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز بالعلامة الكاملة بعد 8 جولات، وبفارق 8 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، وأحرز صلاح 4 أهداف حتى الآن، كما صنع لزملائه 3 تمريرات حاسمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة غير شرعية .. تعليق صادم ليورجن كلوب على إصابة محمد صلاح

ليستر سيتي يلجأ للشرطة بسبب محمد صلاح .. اعرف التفاصيل

محمد صلاح يثير الرعب في ليفربول

تعرف علي حمزة تشودري المتسبب فى إصابة محمد صلاح في لقاء ليستر ستي

ترشيحاتنا

اغتنم .. 33 كلمة قبل الدعاء تجعله مستجابا والصلاة بعدها مقبولة

نجم الأهلي السابق: فايلر لن يستمر طويلا في تدوير اللاعبين

مصير السولية .. انطلاق معسكر منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري

ميتشو بـ100 فايلر .. أول تعليق لرئيس الزمالك بعد التعادل مع إف سي مصر

بتعليق مثير .. نبيل الحلفاوي يسخر من تعادل الزمالك وبيراميدز

إعدام مغتصب طفلة عمرها عامين.. اعتدى عليها جنسيا 5 ساعات كاملة حتى الموت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

بقميص منقط... هايدي موسي بإطلالة ساحرة

ما فى حد كامل .. دومينيك تثير الجدل بإطلالة صادمة