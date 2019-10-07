محمد صلاح يتفادى إصابة خطيرة .. تعرف على مدة غيابه عن ليفربول

تناولت وسائل الإعلام الإنجليزية، آخر مستجدات إصابة محمد صلاح نجم ليفربول التي تعرض لها في مباراة السبت، أمام ليستر سيتي نتيجة تدخل قوي من لاعب الفريق المنافس حمزة تشودري وخرج على إثرها من الملعب.





ذكرت صحيفة ميرور ، أن مسؤولي الريدز اطمأنوا على صلاح وان الاصابة ليست خطيرة، ولم يصرحوا بتشخيصها، وباتوا مقتنعين ان اللاعب تفادى إصابة خطيرة، وسيكون جاهزا للمشاركة مع فريقه عقب فترة العطلة الدولية 10 أيام.





وأصيب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بقلق شديد، تخوفا من ان تكون الاصابة التي داهمت صلاح قطع في وتر أكيليس، وهو ما قد يؤدي إلى غيابه لمدة طويلة، وعقب اطمئنانه، ناشد المدرب الألماني، صناع قوانين كرة القدم بوضع قواعد لحماية اللاعبين أصحاب المواهب، مثل موقف محمد صلاح في مباراة ليستر سيتي.



