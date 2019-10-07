نجوم الممر يتحدثون.. إياد نصار: حاولت تقديم الإسرائيلي بشكل جديد.. أحمد رزق: الضحك والبكاء مقصود في الفيلم

تعليق إياد نصار على مشاركته في فيلم الممر

ماذا قال أحمد فلوكس عن دوره في فيلم الممر

استعداد أحمد صلاح حسني لفيلم الممر

شخصية "إحسان" في فيلم الممر





قصة فيلم الممر





يوثق فيلم الممر مرحلة هامة من تاريخ مصر تبدأ من أعقاب نكسة 1967، حيث يؤرخ الفيلم لاستعادة القوات المسلحة المصرية الثقة في رجالها الأبطال، والبدء في تنفيذ عمليات موجهة لقلب العدو في سيناء، فيما يعرف بحرب الاستنزاف التي سعت لاستنزاف قوة العدو الإسرائيلي قبل توجيه ضربة قاضية له في حرب أكتوبر 1973، وفيما يلي سنتعرف على القصة الكاملة لفيلم الممر ومواعيد عرضه اليوم في ذكرى نصر أكتوبر.

ويحكي فيلم الممر كيف استطاعت الإرادة المصرية تحويل الخسارة إلى عزيمة وثقة في نفوس الجنود المصريين، واستلهمت من تفاصيل النكسة دافعا وحماسا جديدا لتحقيق النصر والثأر من العدو.

توثيق معركة الممر

وعن اسم "الممر"، يصف الفيلم معركة الممر التي احتجز فيها العدو الإسرائيلي عددا من الجنود المصريين، وأشاع الإسرائيليون صعوبة دخول الجيش المصري لتلك المنطقة، وهو ما لم يكن محالا على رجال القوات المسلحة الذين تمكنوا من إنقاذ زملائهم من براثن العدو.

أبطال فيلم الممر



"الممر" بطولة كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

"الممر" بطولة كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

عبّر عدد من نجومعن سعادتهم بنجاحه ومنهم الفنان إياد نصّار، الذي كشف عن سعادته بالمشاركة فيالذي حقق نجاحا كبيرا جدًا منذ وقت عرضه في السينمات حتى يومنا هذا.وقالفي تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "فيلم الممر يتحدث عن حرب الاستنزاف و بالأخص العمليات خاصة لفرق خاصة داخل الجيش وخلف خطوط العدو، والفيلم حكاية ضمن حكايات كثيرة حدثت بالفعل، و بين للناس ان ليس هناك ما يسمى بالهزيمة، كما يخلد الفيلم بطولات اشخاص حقيقين من الفرقة 39 جلسنا معهم و شعرنا منهم إحساس الوطنية الحقيقي غير الانتفاعي، وطنية بمستوى مفرح و محزن حيث انها لم تعد موجودة بهذا الشكل".وتابع إياد نصار: "دائمًا ما يسمع الجيل الجديد عن حرب الاستنزاف ولكنه يجهل أهميتها، وكيف ساعدت في تأهيل الجيش للنصر و الدعم المعنوي الذي قدمته و ساعد الجيش في استرداد قوته مجددًا، وهذا ما جذبني لتسليط الضوء عليها و ابراز اهميتها للشباب في وقتنا الحالي، بجانب اختفاء الأعمال الحربية من على الساحة الفنية لوقت طويل فكان لابد وأن يتم إعادة صياغتها بالتقنيات الحديثة الموجودة حاليًا، وأنا واثق أن هذا الفيلم سيظل داخل مكتبات العديد من الأشخاص".وأكد الفنان إياد نصار، أن تقديم شخصية الإسرائيلي في فيلم "الممر" كان تحديا كبيرا بالنسبة له، خاصة وأنه تم تقديمها في العديد من الأعمال ولكن بشكل تقليدي.وقال إياد نصار:" تقديم شخصية الإسرائيلي كان تحديا كبيرا بالنسبة لي خاصة و أن الضابط الإسرائيلي أخذ مؤخرًا شكل نمطي في الأعمال السينمائية و الدرامية، و أنا أردت أن أكسر هذا النمط، وأتعمق في الموضوع بشكل أكبر، حتى أستطيع الوصول إلى التركيبة النفسية للشخصية بشكل حقيقي".وعبر الفنان أحمد فلوكس، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سعادته بعرض فيلم "الممر" على قناة أون إي ودي إم سي والتليفزيون المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.وكان أحمد فلوكس حل منذ فترة ضيفا على موقع صدى البلد، لتكريمه عن دوره المميز في فيلم الممر، وتحدث في ندوة شاملة عن كواليس الدور.وعبر أحمد فلوكس عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن دوره في فيلم "الممر" والذي عاد من خلاله إلى السينما وشارك في بطولته أحمد عز ونخبة من الفنانين.وقال أحمد فلوكس في ندوة صدى البلد: "أهم شيء بالنسبة لي وصول الفيلم للأطفال والأجيال الجديدة التي لا تعرف شيئًا عن الحروب التي خاضتها مصر، والحمد لله الفيلم نجح في الوصول إلى الكبار والأطفال".وأضاف أحمد فلوكس: "وجدت أكثر من طفل تأثر بشدة من مشهد استشهادي في الفيلم وهذا أسعدني لأنهم عرفوا معنى الاستشهاد والتضحية التي تقدم من أجل البلد".وعن ترشيحه للدور، أوضح أحمد فلوكس، أن المخرج شريف عرفة هو من رشحه للمشاركة في الفيلم، حيث اتصل به مساعده وكشف عن ترشيحه للمشاركة في بطولة هذا الفيلم.وأكد أن "حلم أي فنان المشاركة في عمل يخرجه شريف عرفة، وعندما علمت بمشاركة أحمد عز وفريق عمل الفيلم ازداد تحمسي للمشاركة في العمل".وقال أحمد فلوكس إن من الأسباب الرئيسية التي دفعته للموافقة عليه هو شعوره بأنه واجب وطني، فكان يجب أن يتواجد عمل فني للجيل الجديد والأطفال لتعريفهم بمعنى الحب والوطنية والولاء والحمد لله الفيلم نجح في تقديم هذه الرسالة.وتحدث أحمد فلوكس عن أصعب مشهد واجهه خلال التصوير قائلا: "مشهد استشهادي هو الأصعب وقد احتاج مني مجهودا كبيرا، خصوصًا أن كواليس تصويره صعبة للغاية، فقد كان حولي دبابات ومعدات والتصوير في الجبل وكانت درجة الحرارة عالية وطُلب مني تقديم أفضل شيء ممكن والحمد لله نجحت في ذلك من أول مرة ولم نكرر التصوير".وعن موقفه من الوصول للعالمية، أكد أنه اعتذر عن المشاركة في بطولة عمل سينمائي عالمي كان من المفترض أن يجمعه بالنجم جاكي شان، وذلك من أجل المشاركة في بطولة فيلم "الممر".ولفت إلى أنه تلقى العرض العالمي وبعده تلقى اتصالا من مكتب المخرج شريف عرفة يرشحه للمشاركة في بطولة فيلم "الممر"، مؤكدا أنه اختار الفيلم المصري لأن العالمية لا تشغله ووجد أن تواجده في الممر سيكون أفضل له.وقال الفنان أحمد صلاح حسني، إنه خاض تجربة الدخول للجيش وتعلم جميع القواعد العسكرية خلال فترة قصيرة استعدادا لدوره بفيلم الممر، لافتًا إلى أنه لم يلتحق بالعسكريه نهائيًا.وأضاف أحمد صلاح حسني خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة " ON E “ أن هناك بعض المشاهد حقيقة ومقصودة للتأثر بالحدث بشكل أكبر و التفاعل مع الجمهور بفيلم الممر.وأشاد صلاح حسني بذكاء المخرج "شريف عرفة" لقدرته علي توظيف كل الممثلين وظهور الفيلم بشكل حقيقي، مشيرًا إلى ان الشعب المصري متماسك وقوي رغم اختلاف وجهات النظر.وأكد أحمد صلاح حسني أن الشباب الصغير تأثر بالفيلم بشكل كبير ورغبتهم كبيرة للالتحاق بالجيش بعد مشاهدة الفيلم، معبرًا عن سعادته لدخول الفيلم كل بيت مصري وعلي مدي ترابط الشعب المصري والجيش المصري.وقال الفنان أحمد رزق إن دوري فيلم "الممر" كان يمثل طبيعة الشعب المصري والحس الفكاهي في التعامل مع الظروف.وأَضاف احمد رزق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم " عبر برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "On E “ أن شخصية "إحسان" كانت قائمة على إبراز طبيعة الشعب المصري وأنه قادر على تغيير حالته مع تغير الأحداث والظروف.وأشار أحمد رزق إلى أن الفيلم مائل للمشاعر تكاد تصل للدموع حيث كانت الرغبة لدى المخرج شريف عرفة في إظهار الضحكة والابتسامة للمُشاهد من خلال شخصية "إحسان".