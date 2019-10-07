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رياضة

أحمد حسن يكشف كواليس المفاوضات لقيادة منتخب مصر قبل حسام البدري

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 08:43 م
أحمد حسن
أحمد حسن
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ريهام بكير
أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق، أن حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة، تم إبلاغه رسميًا بتعيينه مديرا فنيا للمنتخب، وذلك قبل تنصيب حسام البدري.

وقال الصقر في تصريحاته لبرنامج "في الإستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة نجوم اف ام: "قبل تنصيب حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب، تم إبلاغ حسن شحاته بشكل رسمي بتنصيبه مديرًا فنيًا للمنتخب، من قبل أحد الأفراد داخل مجلس إدارة إتحاد الكرة.

وأردف : طلب مني شحاتة العمل معه كمدير للمنتخب، ولكني كنت رافضا. 

وتابع: بعد ذلك كان من المفترض الإعلان عن ايهاب جلال مديرا فنيا، ولكن لم يتم الاتفاق معه بسبب تمسكه بتواجد جهازه المعاون للعمل معه، وهذا الأمر احترمته فيه كثيرا.
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