كندا علوش تقبل عمرو يوسف بطريقة غريبة .. شاهد

نشرت الفنانة كندا علوش مجموعة من الصورة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت كندا علوش فى احد الاماكن العامة وهي تقبل صورة زوجها الفنان عمرو يوسف من البوستر الدعائي لفيلم اولاد رزق2 وعلقت علي الصور قائلة "انا وحبي ربيع روق".



ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "الله يخليكم لبعض" و "والله انتي اللي جميلة وحبوبة اوي" و "امورة".



وشارك عمرو يوسف في بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وتحمد الفيشاوي واحمد داود ونسرين ءامين ومحمد ممدوح من اخراج طارق العريان.