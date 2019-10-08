في ذكرى النصر.. فنان تشكيلي: رسمت لوحات عن حرب أكتوبر وأحلام المستقبل.. فيديو

قال أحمد نوار، الفنان التشكيلي والأستاذ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إن مصر خاضت حرب مصيرية لاسترداد كل شبر من أراضيها في أكتوبر 1973.



وأضاف أحمد نوار في حواره مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"،:" رسمت لوحات عن حرب اكتوبر وعن احلام المستقبل ولماذا ينفق العالم أكثر من 50% من ميزانيته على التسليح للتدمير".



وتابع أحمد نوار:" رسمت لوحات تمزج بين قوة المعدات العسكرية المصرية والتي تنقض على الشكل الوحشي المتمثل في إسرائيل إبان حرب أكتوبر، وكنت اهتم بإضافة ألوان علم مصر للتأكيد على أنه هناك طاقة كامنة في العلم تعبر عن الوطن بشكل كامل".

