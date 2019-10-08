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أخبار العالم

البنتاجون يوقف التنسيق الجوي مع تركيا فوق سوريا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
البنتاجون
البنتاجون
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن مركز العمليات الجوية المشتركة، أخرج تركيا من ترتيب المهام الجوية في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية كارلا جليسون- وفقا لراديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء- إن المركز أوقف تزويد تركيا بمعلومات مراقبة واستكشاف.

وحول ما إذا كانت هذه الخطوة بمثابة إغلاق المجال الجوي بوجه سلاح الجو التركي، أوضحت جليسون أنه من الناحية التقنية لا يمكننا القول إن المجال الجوي أُغلق في وجه الطيران التركي، ولكن عندما يتم إخراج آلية جوية من ترتيب المهام الجوية، فإن تحليقها في مجال جوي دون تنسيق أشبه بالمستحيل.

يأتي هذا في الوقت الذي هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوقوع "مشكلة كبيرة" إذا تعرض أي جندي أمريكي للأذى في الشطر الذي هددت أنقرة بالتوغل فيه من سوريا.

وقال ترامب إنه أبلغ أردوغان الذي تحدث معه هاتفيا بأنه "ستكون هناك مشكلة كبيرة إذا تعرض أحد أبنائنا للأذى".
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