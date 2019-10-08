تعرف على منقولات الزوجية وكيفية تسليمها وماذا يحدث حال إتلافها.. رؤية قانونية

في الآونة الأخيرة تلاحظ استقواء الزوجات على أزواجهن بسلاح يعرض الأزواج للحبس، حيث تقوم الزوجة ولو مازلت على ذمة زوجها بعلاقة زوجية صحيحة ومستمرة بأن تتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر لزوجها واتهامه بتبديد منقولاتها الزوجية، مستندة في ذلك إلى أصل قائمة المنقولات، لمجرد أي خلاف عابر يمكن تجاوزه بشأن الزوجية، رغبة منها فقط لإيذاء الزوج أو مضايقته أو الانتقام منه.



وعرّف محمد التهامي عبدالهادى المحامى والخبير القانونى قائمة منقولات الزوجية وكيفية تسليمها وماذا يحدث في حال إتلافها.



ماهى قائمة منقولات الزوجية:

قائمة منقولات الزوجية هى إقرار صادر من الزوج الي الزوجة في ورقة مذيلة بتوقيع الزوج بأنه قام بإستلام منقولات الزوجية – قائمة أعيان - الواردة في القائمة وأن استلامه لتلك المنقولات هي علي سبيل عارية الاستعمال، حيث تسمي في الشريعة الإسلامي "الدوطة"، بحيث يصبح الزوج حائزا لتلك المنقولات حيازه منقوصة ليست كاملة لصاح زوجته، و قائمة المنقولات، من حيث كونها سلاح ضد المرأة وليس في صالحها.



كيفية تسليم المنقولات الزوجية وماذا يحدث فى حالة إتلاف المنقولات:

بالرغم من أن قانون العقوبات لم يتضمن نصا صريحا في نصوصه علي كتابة "قائمة المنقولات الزوجية" إلا أنها مجرمة وفقا لنص المادة 341 من قانون العقوبات والذي جاءت علي سبيل الحصر وليس علي سبيل المثال ومنها عارية الاستعمال.



فقائمة المنقولات تُعد من العقود التي ترد علي سبيل عارية الاستعمال فمثلها مثل إيصال الأمانة في تجريمه بمعني أنه فى حال تحرير قائمة منقولات الزوجية فإنها تتساوى مع إيصال الامانة فى مادة التجريم، وأن الزوج يكون ملزما بردها كاملة عينًا بحالتها أو برد قيمتها نقدًا متى طٌلبت منه وتكون عقوبة تبديد الأمانة هي الحبس إبتداء من ٢٤ساعة وحتى السجن لمدة ثلاث سنوات.



كيفية تسليم المنقولات الزوجية:

في حال ما إذا ادعت الزوجة أن الزوج قام بتبديد المنقولات الزوجية وعرضت القضية أمام محكمة الموضوع ففي هذة الحالة يطلب المتهم "الزوج" من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات عرضا قانونيا حتي تبرأ ذمته منها، وتقوم المحكمة بتمكين الزوج من عرض المنقولات عرضًا قانونيًا، حيث يقوم القاضى بتحديد المكان والزمان أمام أحد أقسام الشرطة، ويقوم الزوج بإحضار المنقولات في المكان والزمان المحددين سلفا ويسلمها للزوجة، ويتم تحرير محضر إجراءات بالتسليم بعد معاينة الشرطة للمنقولات أو بوجود خبير تنتدبه المحكمة من إحدى المدارس الصناعية ويكون متخصص في النجار والأجهزة الكهربائية بعد دفع الأمانة القانونية له أو إقرار الزوجة بالاستلام، وحينها تقضى المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا.



ماذا يحدث فى حالة إتلاف المنقولات؟

قد تعترض الزوجة على إستلام المنقولات، وتقرر أن بها تلفيات أو نقصان في محتوياتها كلها أو بعضها وترفض تسلّم المنقولات المعروضة، ففي هذة الحالة يكون لمحكمة الموضوع –محكمة الجنح –الحق في تمكين الزوج –المتهم - فرصة أخرى لإستكمال الناقص من المنقولات وتغيير التالف بآخر بحالة جيدة، ويعطى القاضى للزوج فرصة أخرى لعرض المنقولات.