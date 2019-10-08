منة فضالى تنعى الفنان الراحل طلعت زكريا

نشرت الفنانة منة فضالى صورة للراحل طلعت زكريا من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة " لا حول ولا قوه الا بالله حتوحشني يا استاذ ربنا يرحمك برحمته ان لله وان اليه راجعون الفنان الخلوق طلعت زكريا في ذمه الله "وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، ادى الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.