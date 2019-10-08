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فن

منة فضالى تنعى الفنان الراحل طلعت زكريا

الثلاثاء 08/أكتوبر/2019 - 06:09 م
منة فضالى
منة فضالى
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القسم الميدانى
نشرت الفنانة منة فضالى صورة للراحل طلعت زكريا من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .

وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة " لا حول ولا قوه الا بالله حتوحشني يا استاذ ربنا يرحمك برحمته ان لله وان اليه راجعون الفنان الخلوق طلعت زكريا في ذمه الله "

وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، ادى الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.


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