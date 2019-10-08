منة فضالى تنعى الفنان الراحل طلعت زكريا

نشرت الفنانة منة فضالى صورة للراحل طلعت زكريا من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .
وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة " لا حول ولا قوه الا بالله حتوحشني يا استاذ ربنا يرحمك برحمته ان لله وان اليه راجعون الفنان الخلوق طلعت زكريا في ذمه الله "
وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، ادى الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.
وعلقت منة فضالى على الصورة قائلة " لا حول ولا قوه الا بالله حتوحشني يا استاذ ربنا يرحمك برحمته ان لله وان اليه راجعون الفنان الخلوق طلعت زكريا في ذمه الله "
وكان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية أمس الاثنين، ادى الى دخوله في غيبوبة ونقله للمستشفى حتى وافته المنية عن عمر يناهز 58 عامًا.