احساسك نعمة: أول خطوط استرشادية مصرية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية

تعقد الحملة القومية للتوعية بمرض التهاب الأعصاب الطرفية "احساسك نعمة"، المؤتمر الصحفي العالمى للاعلان عن:"أول خطوط استرشادية مصرية لعلاج التهاب الأعصاب الطرفية".





الجدير بالذكر ان الخطة وضعها 18 أستاذًا مصريًا فى تخصصات المخ والأعصاب , السكر والغدد الصماء والقلب ، وتم نشرها فى احدى المجلات الطبية العالمية المتخصصة فى أمراض السكرى ومضاعفاتة.





حملة احساسك نعمة بدأت منذ أكثر من عام تحت رعاية وزارة الصحة، ونظمت فاعليات مختلفة للتوعية والكشف وعلاج مرضى التهاب الأعصاب الطرفية، وهو المرض الى يصيب فئة كبيرة من مرضى السكرى.









ومن المقرر ان يحضر «أ.د. فاروق قورة أستاذ المخ و الأعصاب، كلية الطب- جامعة القاهرة.

أ.د. شريف حافظ أستاذ الباطنة والغدد الصماء، كلية الطب- جامعة القاهرة

أ.د. فهمى آمارة أستاذ السكر و الغدد الصماء، كلية الطب- جامعة الإسكندرية

أ.د. هشام الحفناوى أستاذ والعميد الأسبق للمعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء، القاهرة وسكرتير عام اللجنة القومية للسكر



