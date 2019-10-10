اللواء نوال الشافعي.. اعتمد عليه السادات في توفير احتياجات القوات المسلحة من المؤن والذخائر في نصر 6 أكتوبر.. بروفايل

اللواء نوال الشافعي:

= عمل على توفير كافة الاحتياجات الإدارية واللوجستية والقتالية لأفراد القوات المسلحة = نجح أبطال سلاح الإمداد والتموين والشئون الإدارية بتوفير كل ما يحتاجه المقاتل في معركة النصر





تحتفل مصر والقوات المسلحة بمرور 46 عاما على ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلي الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن، -"سيناء"، حيث تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين.





وفي إطار الاحتفالات بنصر السادس من أكتوبر، ينشر "صدى البلد"، بطولات القادة الذين شاركوا في حرب التحرير، وكان أحدهم اللواء أركان حرب نوال سعيد الشافعى، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة في حرب الـ 6 من أكتوبر.





نشأته

ولد "الشافعي" في 12 /3 /1924، بحي العباسية بمحافظة القاهرة، والتحق بالكلية الحربية عام 1940، وتخرج منها عام 1942، حيث تخرج برتبة ملازم ثان فى 6 سبتمبر 1942 ، كما تخرج من كلية أركان حرب، الدورة 12 فى 23 يوليو 1952، وتخرج بالدورة الثانية كلية الحرب أكاديمية ناصر فى 30 مايو 1967.





الحروب التي اشترك فيها

اشترك اللواء نوال الشافعي في العديد من الحروب منها حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وحرب اليمن 1962، وحرب يونيو 1967، وحرب الاستنزاف 1970 ، وحرب أكتوبر 1973.





دورات عسكرية ومدنية

حصل "نوال" على دورة إمداد وتموين في "فورت لى فرجينيا" بالولايات المتحدة فى مايو 1954، كما حصل على دورة إمداد وتموين تعبوية في "ليننجراد" بالإتحاد السوفيتي فى مايو 1962، ولشغفه بالدراسة والتعلم المستمر، حصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس فى مايو 1957، كما حصل على دبلوم معهد الدراسات الإسلامية فى مايو 1977.





تدرجه الوظيفي

كان لرئيس هيئة الإمداد والتموين الأسبق للقوات المسلحة تاريخ كبير في التدرج العسكري، حيث ترأس رئيس فرع التخطيط الإدارى بالشعبة الرابعة بالجيش الأول في دمشق بسوريا في الفترة من أكتوبر 1957 حتى إبريل 1961، كما أنه أصبح رئيس هيئة إمداد وتموين القوات المسلحة في الفترة من 15 مايو 1971 حتى 24 يونيو 1975.





دور سلاح الإمداد والتموين في نصر أكتوبر

عمل اللواء أح نوال الشافعي، على توفير كافة الاحتياجات الإدارية واللوجستية والقتالية لأفراد القوات المسلحة قبل وأثناء وبعد معركة النصر الكبرى في عام 1973، حيث عمل على توفير المهمات الخاصة بكل مقاتل، وتعينه القتالي من: "مياه – طعام – ذخيرة"، كما عمل على توفير الأدوية ورفع درجة استعداد المستشفيات لاستقبال الجرحى من المعركة.



