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أخبار العالم

ترامب يفجر مفاجأة عن عناصر داعش الأشد خطورة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:16 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن أمريكا نقلت عددًا من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الأشد خطورة إلى خارج سوريا.

وحذرت دول التحالف الدولي من أن الغزو العسكري التركي لسوريا سوف يؤثر على جهود مكافحة التنظيم الإرهابي، وذلك بعد إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لما سماه عملية "نبع السلام". 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن بدء عملية "نبع السلام" العسكرية التركية على الشمال السوري، للقضاء على التواجد الكردي متمثلا في وحدات حماية الشعب الكردية.

وجاءت العملية العسكرية بعد مصادقة البرلمان التركي على تمديد التفويض الممنوح للرئيس التركي بدفع الجيش للقيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، ممثلا في سوريا والعراق.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السورية إن بلاده عازمة على التصدي لأي عدوان تركي "بكافة الوسائل المشروعة".

وأضاف المصدر أن الحكومة "على استعداد لاحتضان أبنائها الضالين إذا عادوا إلى جادة العقل والصواب"، في إشارة على ما يبدو إلى سلطات كردية سورية تسيطر على شمال شرق البلاد.

وتعد هذه العملية هي الثالثة التي تقوم بها القوات التركية داخل الأراضي السورية، ضد القوات الكردية.
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