تكريم نبيلة عبيد وأيمن زيدان وصفاء سلطان على هامش مهرجان الإسكندرية

شارك عدد كبير من نجوم الفن في العشاء الذي أقيم داخل أحد فنادق المنتزه احتفالا بضيوف ونجوم الدورة الـ ٣٥ لمهرجان الإسكندرية السينمائي.
وتخلل الحفل تكريم الفنانة نبيلة عبيد وصفاء سلطان والنجم السوري أيمن زيدان ونقيب السينمائيين اللبنانيين والفنان العراقي جمال أمين ورفيق علي أحمد.
كما تواجد في الحفل الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية المنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر وعمرو عابدين ونشوى مصطفى واحمد وفيق ومحمد فاضل وفردوس عبد الحميد وعادل أديب ومنال سلامة وخالد عبد الجليل وهانى لاشين وحرمه وإنعام محمد علي وسلوى محمد علي وعلي عبد الخالق.