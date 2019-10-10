تكريم نبيلة عبيد وأيمن زيدان وصفاء سلطان على هامش مهرجان الإسكندرية

شارك عدد كبير من نجوم الفن في العشاء الذي أقيم داخل أحد فنادق المنتزه احتفالا بضيوف ونجوم الدورة الـ ٣٥ لمهرجان الإسكندرية السينمائي.





وتخلل الحفل تكريم الفنانة نبيلة عبيد وصفاء سلطان والنجم السوري أيمن زيدان ونقيب السينمائيين اللبنانيين والفنان العراقي جمال أمين ورفيق علي أحمد.



