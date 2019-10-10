خطوة بـ خطوة.. طريقة عمل خلطة البشاميل لـ جميع الأكلات

يعد البشاميل من الإضافات الرائعة التى يمكن أن تغير فى الأكلة تمامًا، فهو يضيف طعمًا لذيذًا وشكلا رائعا للطبق ولا يأخذ الكثير من الوقت فى تحضيره.



المكونات لعمل البشاميل خطوة بخطوة:



- 4 ملاعق من الزبدة

- ملعقتان من الدقيق

- 4 أكواب من الحليب

- ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل



طريقة التحضير خطوة بـ خطوة:

- نضع الحليب فى وعاء على النار

- نضيف الزبدة مع الملح والفلفل

- نحرك المقادير بشكل جيد ونهدى النار تمامًا

- نضع الدقيق والحليب فى الخلاط ونخلطهم جيدًا

- نعيد الخليط إلى النار ونحرك جيدًا حتى يصبح كثيفًا

- يمكن إضافة جبنة موزاريلا (حسب الرغبة).