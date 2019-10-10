Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خطوة بـ خطوة.. طريقة عمل خلطة البشاميل لـ جميع الأكلات

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم المرأة
يعد البشاميل من الإضافات الرائعة التى يمكن أن تغير فى الأكلة تمامًا، فهو يضيف طعمًا لذيذًا وشكلا رائعا للطبق ولا يأخذ الكثير من الوقت فى تحضيره.

المكونات لعمل البشاميل خطوة بخطوة:

- 4 ملاعق من الزبدة
- ملعقتان من الدقيق
- 4 أكواب من الحليب
- ملعقة صغيرة من الملح، والفلفل

طريقة التحضير خطوة بـ خطوة:
- نضع الحليب فى وعاء على النار
- نضيف الزبدة مع الملح والفلفل
- نحرك المقادير بشكل جيد  ونهدى النار تمامًا
- نضع الدقيق والحليب فى الخلاط ونخلطهم جيدًا
- نعيد الخليط إلى النار ونحرك جيدًا حتى يصبح كثيفًا
- يمكن إضافة جبنة موزاريلا (حسب الرغبة).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير القهوة المثلجة

طبق العيد.. الفشة والطحال بطريقة المسمط

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بجميع الأشكال السهلة

بدون مجهود.. طريقة عمل الباشميل بالخلاط

خطوة بـ خطوة.. طريقة عمل صوص الكراميل للحلويات

ترشيحاتنا

على النظام التركي مراجعة نفسه.. سامح شكري: الأمر سيتحول من قرارات إدانة إلى إجراءات دولية

ربطه فى سيارة وجره.. سحل عمدة على يد 11 شخصا لهذا السبب

قرار مفاجئ لـ حسام البدري عن تشكيل منتخب مصر أمام بتسوانا.. تعرف عليه

كريم شحاتة: كهربا وقع للأهلي والزمالك يفاوض صالح جمعة

الزمالك لا يقل عن الأهلي.. مرتضى منصور يفتح النار على الكاف

وفاة المهندس طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق في جنيف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | عرض أسطول سيارات بول ووكر في مزاد علني

زوجة خالد سليم تخطف الأنظار فى عيد ميلاد عمرو دياب

بالكاجوال المقطع .. يارا تتألق عبر إنستجرام