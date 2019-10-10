مروى ناجي تحيي سلسلة حفلات "حكايتي مع الزمان" في كندا

تستعد الفنانة مروة ناجى للسفر إلى كندا خلال أسبوعين، لإحياء سلسلة من الحفلات ضمن فعاليات مهرجان "فاما للموسيقى والفنون العربية" بكندا.



وتقدم الفنانة مروة ناجى مجموعة من أغانى الزمن الجميل للفنانة الراحلة وردة الجزائرية تحت شعار" حكايتى مع الزمان" بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية.



وتختار ناجى حاليا، الأغانى الأكثر شعبية للراحلة وردة الجزائرية، التى تركت أثرا كبيرا فى قلوب جمهورها بمصر والوطن العربى، ومن المقرر إقامة المهرجان مع بدايه شهر نوفمبر المقبل.

