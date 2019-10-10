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ديني

حكم صيام النصف من شعبان وإحياء ليله وقيامه

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 11:36 م
حكم صيام النصف من
حكم صيام النصف من شعبان وإحياء ليله وقيامه
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محمد شحتة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام النصف من شعبان سنة مؤكدة عن النبي الكريم.

وأضاف في فتوى له، أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحياء ليلها وقيامها وصيام نهارها، مُباح شرعًا وليس بدعة، لما فيه من خير كثير، وليس بدعة.

وشدد على أنه ليس من البدعة إحياءُ هذه الليلة بأنواع القربات؛ فإنها من معاني قوله تعالى: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ»، مُستشهدا بعدد من الأحاديث التي وردت في فضل هذه الليلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا».

ودعا المسلمين جميعًا إلى اغتنام هذه الليلة المباركة، والتقرُّب فيها إلى الله بالذكر والدعاء، وسؤاله الخير للنفس والأهل والوطن وجميع المسلمين.

وقال إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكثر من الصيام في شعبان وعند سؤاله عن السبب قال: "إنه شهر يغفل الناس فيه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم"، مشددا على أن الأعمال ترفع إلى المولى عز وجل طوال الشهر.

وأضاف أنه على الإنسان أن يقضي هذه الليلة في العبادة لما فيها من نفحات، موضحا أن "المولى عز وجل يطلع فيها على عباده فيغفر لهم إلا المشرك والمشاحن"، لذلك ينبغي التقرب إلى الله في تلك الليلة.
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