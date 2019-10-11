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رياضة

الأهلي يشيد بتنظيم بريزنتيشن لحفل تسليم الدرع.. والخطيب يشكر النبراوي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:30 م
الخطيب والنبراوي
الخطيب والنبراوي
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نور عادل
أشاد مسئولو النادي الأهلي بحفل استلام درع الدوري العام الذي أقيم أمس الخميس في أحد الفنادق الكبرى بحضور مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وجهاز الكرة بالكامل، ومسئولي شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي ولفيف من نجوم النادي الأهلي السابقين ورموز الإعلام والصحافة.

وأكد مسئولو الأهلي أن الحفل خرج بالشكل الذي يليق بحجم الإنجاز الذي حققه النادي، مشددين أن هذا الأمر ليس بالجديد على شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال الرعاية الرياضية في مصر.

ووصف مسئولو الأهلي الحفل بالأسطوري، خاصة وأنه شهد تكريم لاعبي الفريق بالشكل اللائق والذي يتوافق مع حجم الإنجاز الذي تحقق بحصد الأهلي للدرع رقم ٤١.

كما وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الشكر لـ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن، مبديًا سعادته بالتنظيم ورضاه عن جميع فقرات الحفل والذي احياه عدد من النجوم، وشهد تكريم مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي بالإضافة لعرض اكثر من فيلم اوضح الصعوبات التي واجهت فريق الكرة الأول قبل تحقيق بطولة الدوري العام والتي بدت بعيدة المنال في البداية، الا ان الأهلي رفع شعار المستحيل ليس اهلاوي ونجح في حصد البطولة المفضلة لدي جماهير القلعة الحمراء في النهاية.
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