Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس ترزي سرق مصنع ملابس بـ 15 مايو

السبت 12/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
حبس ترزي
حبس ترزي
Advertisements
رامي المهدي
أمرت نيابة 15 مايو، بحبس ترزي 4 أيام على ذمه التحقيقات، سرق مصنع ملابس بـ ١٥ مايو.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو قيام احد الأشخاص بعرض مقص كهربائي خاص بتصنيع الملابس للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية ، انتقل ضباط مباحث القسم وتمكنوا من ضبط ترزى وبحوزته مقص كهربائي " مجهول المصدر " .

بمواجهته اقر بتحصله على المقص المضبوط من عامل سابق بمصنع كائن بالمنطقة الصناعية ـ دائرة القسم بقصد التصرف فيه بالبيع وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه .

اعترف بارتكابه واقعة سرقة 3 مقص كهربائى باسلوب " التسلق " من داخل المصنع محل عمله السابق تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 مقص كهربائي " المستولى عليهما " .

باستدعاء مدير امن بالمصنع تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط ترزي سرق مصنع ملابس ب١٥ مايو

ترشيحاتنا

منتخب مصر الأوليمبي يتعادل مع جنوب أفريقيا استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 عاما

يسرا اللوزى ترتعش فور دخولها إستديو سهرانين مع أمير كرارة.. شاهد

كنا أسياد القارة.. أحمد رمزي: الدوري وأفريقيا أهم من الكأس والكونفيدرالية

اخبار الحوادث.. الجزيرة تواصل الفبركة.. كشف لغز ذبح الست ذوات في البحيرة.. أزمة نفسية وراء انتحار فتاة كفر الزيات

انتبه.. 4 كلمات في القرآن يجب الانتباه عند سماعها

سر الـ 44 عاما .. حكاية شفرة حرب أكتوبر محيرة اليهود والعالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان كب.. غادة عبد الرازق تثير ضجة علي السوشيال ميديا

بعد ظهورها مع محمد صلاح شاهد قصات شعر اليساندرا امبروسيو

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال حنان مطاوع