حبس ترزي سرق مصنع ملابس بـ 15 مايو

أمرت نيابة 15 مايو، بحبس ترزي 4 أيام على ذمه التحقيقات، سرق مصنع ملابس بـ ١٥ مايو.



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو قيام احد الأشخاص بعرض مقص كهربائي خاص بتصنيع الملابس للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية ، انتقل ضباط مباحث القسم وتمكنوا من ضبط ترزى وبحوزته مقص كهربائي " مجهول المصدر " .



بمواجهته اقر بتحصله على المقص المضبوط من عامل سابق بمصنع كائن بالمنطقة الصناعية ـ دائرة القسم بقصد التصرف فيه بالبيع وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد الأخير أمكن ضبطه .



اعترف بارتكابه واقعة سرقة 3 مقص كهربائى باسلوب " التسلق " من داخل المصنع محل عمله السابق تم بإرشاده بمسكنه ضبط عدد 2 مقص كهربائي " المستولى عليهما " .



باستدعاء مدير امن بالمصنع تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.