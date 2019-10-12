مدرب منتخب مصر السابق يدافع عن محمد صلاح بعد احتضان عارضة أزياء له

دافع ضياء السيد المدرب العالم السابق لمنتخب، مصر عن النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد ظهوره على غلاف مجلة GQ البريطانية، وبجواره عارضة أزياء برازيلية تحتضنه.



وقال ضياء السيد في تصريح خاص لـ " صدى البلد": لماذا كل هذا الهجوم على محمد صلاح تصوير الإعلانات جزء من عمله، وهو ملتزم بعقود موقع عليها".



وأضاف: "جميع نجوم العالم يظهرون في الإعلانات والحملات الدعائية، مقابل تقاضي أجر، هذا جزء من عملهم".



وكان محمد صلاح قد توج بجائزة رجل العام من مجلة GQ البريطانية والتي كانت احتفاليتها الأسبوع الماضي في دبي.

