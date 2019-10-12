وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد الأبراج الجارى تنفيذها بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.





واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذي للأبراج السكنية والإدارية، حيث وصلت نسبة التنفيذ بأحد الأبراج إلى الدور الخامس، ويتم العمل بالموقع على مدى الـ٢٤ ساعة، وبلغت كمية الخرسانة التى تم صبها حتى الآن ٣٣٠ ألف م3، من إجمالى ١.٤ مليون م3 خرسانة سيتم صبها بالأبراج.





وشدد وزير الإسكان على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، موجها بتنفيذ أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع، للانتهاء منها بالتوازي مع الانتهاء من تنفيذ الأبراج.



