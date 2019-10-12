استغلت ظروف سوريا.. أنور قرقاش يهاجم تركيا ويوجه لها هذه الاتهامات ..فيديو

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، إن الاعتداء التركى العسكرى السافر على شمال شرق سوريا يمثل عدوان صارخ على سيادة دولة عربية شقيقة.





وأكد أنور قرقاش، خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب المنعقد بجامعة الدول العربية اليوم لبحث تداعيات الهجوم التركى على شمال سوريا، أن الاعتداء التركى الصارخ على الأراضى السورية هو استغلال لظروفها بما يتنافى مع جميع القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة ويزعزع استقرار المنطقة.





وأوضح أنور قرقاش، أن دولة الإمارات تدين وبأشد العبارات العدوان التركى على سوريا باعتباره عملا مرفوضا شكلا وتفصيلا، كما ترفض أى خطوات وإجراءات تأتى كنتيجة لهذا العدوان وتعتبرها غير قانونية وتخالف كافة الأعراف والمواثيق الدولية.





ولفت أنور قرقاش، إلي أن الحد الأدنى للعمل العربى المشترك يفرض علينا الخروج بموقف حازم لردع هذا الانتهاك على بلد عربى شقيق وعلى الأمن القومى العربى ونطالب بخروج تركيا وقواتها التى استباحت هذا البلد العربى.



