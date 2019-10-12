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محافظات

كبسولة لتشويق السائحين.. متحف شرم الشيخ تحفة عالمية على أرض مصرية

السبت 12/أكتوبر/2019 - 11:31 م
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
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ايمن محمد
يعد متحف شرم الشيخ القومي متحف عالمي بكل المقاييس سواء كان من ناحية الحجم أو العمارة إضافة علي الآثار التي سيجرى وضعها بداخلها .

وكشفت وزارة الآثار أن إقامة متحف بمدينة شرم الشيخ رسالة للعالم بأن مصر أرض الحضارات وتزخر بمقتنياتها الأثرية وإظهار قدرة المصري القديم عن التعبير بالحياة التي كان يعيشها بطريقة عبقرية باستخدام الفن سواء كان عن طريق النحت وإقامة التماثيل أو النقوش والزخارف .

وأكدت أن المتحف سيكون كبسولة لتشويق السائحين لزيارة الأثار المصرية ليس التي توجد في المتحف، وليس ذلك فقط بل زيارة أثار وادي النيل لافتة إلي أن الانتهاء من المرحلة الأولي لتطوير المتحف تعد خطوة إيجابية وإنجاز غير متوقع خاصة أنه قد توقف العمل به لسنوات طويلة منذ عام 2011.

جاء ذلك اليوم خلال تفقد وزير الأثار لمتحف شرم الشيخ القومي يرافقه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام لأثار المصرية لمتابعة وضع اللمسات النهائية لمرحلة التطوير الأولي الجاري تنفيذها بتكلفة 600 مليون جنيه .

وكان في استقبال وزير الأثار اللواء كرم سالم العميد ايمن الدماطى و الدكتور مصطفي مدكور رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للمشروع .
كبسولة لتشويق السائحين.. متحف شرم الشيخ تحفة عالمية على أرض مصرية
كبسولة لتشويق السائحين.. متحف شرم الشيخ تحفة عالمية على أرض مصرية
كبسولة لتشويق السائحين.. متحف شرم الشيخ تحفة عالمية على أرض مصرية
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