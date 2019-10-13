" البسوا المموه بيخافو منه".. سر عبارة أحمد عز وعلاقتها بحرب الاستنزاف

أثار التصريح الشهير للفنان أحمد عز بطل فيلم الممر الذي يقول فيه " البسو المموه بيخافوا منه"، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.



وأعاد عز جملته الشهيرة في فيلم الممر، خلال ندوة تثقيفية في القوات المسلحة حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبطال فيلم الممر.



وقال عز خلال كلمته بالندوة التثقيفية في حضور رئيس الجمهورية " أيام فيلم الممر تدربنا في معسكرات الصاعقة، والرجالة هناك قاموا معانا بالواجب وزيادة "، مختتما كلمته بمداعبة للحاضرين "البسوا المموه بيخافوا منه".



فما قصة الزي المموه؟



الزي المموه هو زي ترتديه الجيوش مناسبا للبيئة التي يحاربون فيها، من أجل تضليل العدو، والنيل منه بشكل مفاجيء.



واستخدمت مصر خلال حرب الاستنزاف الزي المموه الذي ارتداه أفراد المجموعة 39 قتال التي نفذت عمليات واسعة نالت من قوات الجيش الإسرائيلي.



وارتدى أفراد المجموعة 39 قتال الزي المموه، وهو زي قوات الصاعقة التي قدمت به عشرات العمليات البطولية أثناء حرب الاستنزاف، إذ حمل الزي المموه ذكريات سيئة لدى الجيش الإسرائيلي بسبب العمليات التي يكون بها أفراد الصاعقة.

ما أنواع الزي المموه؟



السحلية: هو الزي الرسمي الأول لجنود الجيش الفرنسي، والذي تم توحيده بين كل أفراد الجيش عام 1958، كان التصميم المسمى بنمط «السحلية»، واستخدمه الجيش الفرنسي أثناء تواجده في الجزائر والهند الصينية.



بقعة القهوة: هذا الزيّ يطلق عليه التمويه الصحراوي، نظرًا لتشابه ألوانه مع ألوان الصحراء وظلالها، واستخدمه جيش الولايات المتحدة الأمريكية بأعدادٍ قليلة أثناء حرب الخليج عام 1991.



نمط الصخر الرمال: وهو الزي الذي ارتداه الجنود المصريون أثناء حرب أكتوبر عام 1973 ضد قوات الجيش الإسرائيلي.







