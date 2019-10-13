رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية بالجيزة

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في رسامة شيوخ جدد للكنيسة الإنجيلية بالجيزة، خلال احتفالية للكنيسة اليوم الأحد.



وقدم رئيس الطائفة خطاب الحفل عن "التماسك الروحي وضرورة التماسك المجتمعي وقال "استطاع السيد المسيح مواجهة الصراع الفكري والمجتمعي، وقام بتكوين جماعة التلاميذ من طبقات اجتماعية متنوعة، واستطاع أن يجمعهم ويبني بينهم انسجامًا الذي صنع منهم جماعة واحدة بالحب والالتزام والمسؤولية حتى استطاعت ان تغير العالم".



كما شارك في الاحتفالية القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ثروت قادس، رئيس الأكاديمية الدولية للحوار بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس بشير أنور، راعي الكنيسة، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس الشيوخ، والشيخ أسامة بولس، رئيس مجلس الشيوخ بمجمع القاهرة، والشيخ باهر نصحي، سكرتير مجلس الكنيسة.