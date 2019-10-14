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أخبار العالم

مواجهة محتملة.. تركيا تعلن استعدادها لصد هجوم الجيش السوري

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:57 ص
ياسين أقطاي
ياسين أقطاي
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قسم خارجي
أعلنت الرئاسة التركية عن مواجهة قوات الجيش السوري، وذلك عقب إعلانه التحرك لصد العدوان التركي على الفصائل الكردية في الشمال السوري.

وقال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، في تصريح إلى إلأى وكالة سبوتنيك إن: "الجيش السوري، الذي لم يتمكن حتى الآن من محاربة التنظيم الإرهابي (وحدات حماية الشعب) الذي يسعى إلى تقسيم الأراضي السورية وبناء دولة منفصلة، يستعد لمحاربة الجيش التركي، وإن كان قادرًا على ذلك فليتفضل".

وأشار أقطاي إلى احتمالية وقوع اشتباكات بين الجيشين السوري والتركي قائلا: "إذا حاول الجيش السوري مقاومة ما تفعله تركيا شمال شرق سوريا والوقوف أمامه، فمن الممكن أن تندلع اشتباكات بين الجيشين".

وكانت تركيا بدأت عدوان عسكري على الفصائل الكردية في الشمال السوري، وذلك ضمن محاولات النظام القضاء على التواجد السوري في هذه المنطقة.
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