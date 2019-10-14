تركي آل الشيخ: سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في السوشيال ميديا

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تنازله عن القضايا المرفوعة ضد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى بعد إساءتهم لشخصه مؤخرا.



وكتب "تركي آل الشيخ" عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك "لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة .



واضاف "قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي ... وعفا الله عن ماسلف ... والمسامح كريم 🇸🇦❤️ ‏🇪🇬"