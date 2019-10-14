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منوعات

مواطنون في الكويت ينقذون سيدة أجنبية من محاولة اختطاف

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرضت سيدة كندية في الكويت لمحاولة اختطاف عند طريق دفعها لسيارة مجهولة ولكنها استغاثت بالمارة في الشارع وكانت استجابة المواطنين سريعة جدا.

حسب ما ورد في صحيفة "الرأي" الكويتية، أن إحدى السيدات الأجنبيات من الجنسية الكندية في الكويت دفعها أحدهم لركوب سيارته عن طريق إظهار آلة حادة لها.

صرخت السيدة واستغاثت بالمارة في الشارع، وعلى الفور لفت انتباه أحد المارة صراخ المرأة وحالة الذعر التي كانت عليها، فبدأ المواطنون يتقدمون تجاه السيارة ولكن الخاطف كان قد هرب.

جدير بالذكر أن الشرطة حتى الآن لم تعثر عليه، ولكن من خلال المواصفات التي ذكرتها تلك السيدة أنه مواطن كويتي.

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