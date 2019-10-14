يضم 7 قرى وعزب.. الوزراء يقرر إنشاء حي ثالث بمدينة كفر الشيخ

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 2452 لسنة 2019م، بإنشاء حي جنوب بمدينة كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ.



وتضمن القرار، تعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، على النحو التالي، حي شرق، وحي غرب، وحي جنوب كفر الشيخ.



ويضم الحى الجديد، قرى الحمراوي وأبو طبل والقرضا ودفرية وعزب يونس، عثمان، والشوادفي.



ومن جانبه، وجه اللواء شكري الجندي، عضو مجلس النواب بكفر الشيخ، شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحافظ كفر الشيخ الحالي، والمحافظ السابق، والقيادات الأمنية والتنفيذية على جهودهم في تحقيق هذا المطلب المهم لأبناء الحي الجديد.

