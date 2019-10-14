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أخبار البلد

فضيحة جديدة.. قطر أنفقت 2 مليار دولار لتحسين صورتها أمام العالم ..فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:03 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشف تقرير بالفيديو عن الحملات التى تقوم بها قطر من أجل تحسين صورتها أمام العالم، بعد أن فضحت الدول العربية الخفايا المتعلقة بدعم الدوحة للإرهاب في المنطقة.

وقال التقرير إن قطر أنفقت أكثر من ملياري دولار لشركات علاقات عامة عالمية للترويج لها، ويحاول أمير تميم تلميع صورته، في المحافل الدولية بالاعتماد على هذه الشركات العالمية لتحسين الصورة أمام زعماء الدول، واستغلال أى بطولات رياضية لصالح النظام القطري. 

وأوضح أنه كان آخرها مشاركة بطولة كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل، والتي يشارك فيها نادي ليفربول الإنجليزي، ولكن النادى كان حريصا على أن لا يتم استغلال النجم العالمي والمصري محمد صلاح سياسيا من قبل أمير قطر.

وأوضح التقرير أن أمير قطر يستغل المشاهير لتحسين وتلميع صورته أمام الآخرين، خاصة في ظل قضايا دعم قطر للإرهاب، والفساد الرياضي الذي يشهده نظام تميم في الدوحة.

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