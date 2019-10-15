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مرأة

بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 03:51 ص
شقيقة أمير كرارة
شقيقة أمير كرارة
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هاجر هانئ
حرص الفنان أمير كرارة على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الأنستجرام، بـ stories جديدة خلال الاحتفال بخطبة شقيقته فى جو عائلى.

ظهرت شقيقة أمير كرارة بإطلالة مميزة، وارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الكشمير الغامق، واتسم التصميم بالكرانيش التي زادت من جمال الفستان.

وتزينت بمجوهرات راقية متناسقة مع إطلالتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها و كشف عن جمال ملامحها.
بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور
بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور
بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور
بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور
بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور
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