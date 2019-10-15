بفستان أنيق.. شقيقة أمير كرارة تتألق فى حفل خطوبتها.. صور

حرص الفنان أمير كرارة على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الأنستجرام، بـ stories جديدة خلال الاحتفال بخطبة شقيقته فى جو عائلى.



ظهرت شقيقة أمير كرارة بإطلالة مميزة، وارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الكشمير الغامق، واتسم التصميم بالكرانيش التي زادت من جمال الفستان.



وتزينت بمجوهرات راقية متناسقة مع إطلالتها، فيما اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها و كشف عن جمال ملامحها.

