معلومات قانونية مهمة في قانون الأسرة المصرية.. تعرف عليها

يقع الكثير من المواطنين فى بعض المشاكل الأسرية، فى بداية زواجه ومن بينها مشاكل أسرية تصل لحد الطلاق أو الخلع بعدما يتم إنجاب طفل أو اثنين.



فالكثير يجد نفسه فى حيرة ولا يعرف الفرق بين حضانة الطفل ورؤيته ومن الأحق بها وما السن القانونى للحضانة.



ففى ذات السياق عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى، عددا من المعلومات القانونية فى قانون الأسرة المصرية، أهمها:



١_لا يحق الحاضنة أن تجمع ما بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الزوجية.



٢_لا تستحق الحاضنة أجر مسكن بعد بلوغ سن الصغير ١٥سنة كما يسقط الحق فى أجر الرضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين.



٣_يحق للزوج بعد بلوغ الصغير سن الحضانة أن يقيم دعوى استرداد مسكن الزوجية.



٤_بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير فى الإقامة أما مع الأب أو الأم وإن أختار الأم يكون بلا أجر حضانة.



٥_عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية فى الخلع ولا فى الطلاق ولا فى الطلاق للضرر وليس لها علاقة.



٦_لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة الابعد الطلاق وانتهاء العدة يكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ شهور العدة "يعنى بعد وقوع الطلاق بثلاث شهور".

