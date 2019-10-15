طريقة عمل آيس كوفي فرابتشينو

نقدم لكم طريقة عمل الـ «ايس كوفى فرابتشينو» بخطوات الشيف وسام مسعود مقدم برنامج مطبخ 101 على قناة سى بى سى سفرة.
المقادير:-
20 جرام قهوة سريعة التحضير
15 جرام سكر حسب الرغبة
ماء
مكعبات الثلج
طريقة التحضير :
* نضع القهوة والسكر مع الماء ونخلطها جيدًا لتكوين الفوم
* نضيف اللبن والكريم ثم نضعه فى كوب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج
المقادير:-
20 جرام قهوة سريعة التحضير
15 جرام سكر حسب الرغبة
ماء
مكعبات الثلج
طريقة التحضير :
* نضع القهوة والسكر مع الماء ونخلطها جيدًا لتكوين الفوم
* نضيف اللبن والكريم ثم نضعه فى كوب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج