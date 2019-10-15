طريقة عمل آيس كوفي فرابتشينو

نقدم لكم طريقة عمل الـ «ايس كوفى فرابتشينو» بخطوات الشيف وسام مسعود مقدم برنامج مطبخ 101 على قناة سى بى سى سفرة.



المقادير:-



20 جرام قهوة سريعة التحضير

15 جرام سكر حسب الرغبة

ماء

مكعبات الثلج



طريقة التحضير :

* نضع القهوة والسكر مع الماء ونخلطها جيدًا لتكوين الفوم

* نضيف اللبن والكريم ثم نضعه فى كوب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج

