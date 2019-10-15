Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل آيس كوفي فرابتشينو

الثلاثاء 15/أكتوبر/2019 - 05:46 م
طريقة عمل ايس كوفى
طريقة عمل ايس كوفى فرابتشينو
Advertisements
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل الـ «ايس كوفى فرابتشينو» بخطوات الشيف وسام مسعود مقدم برنامج مطبخ 101 على قناة سى بى سى سفرة.

المقادير:-

20 جرام قهوة سريعة التحضير
15 جرام سكر حسب الرغبة
ماء
مكعبات الثلج

طريقة التحضير :
* نضع القهوة والسكر مع الماء ونخلطها جيدًا لتكوين الفوم
* نضيف اللبن والكريم ثم نضعه فى كوب التقديم مع إضافة مكعبات الثلج
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

4 مشاكل تدل على ضعف طرمبة البنزين

لحظة كان ينتظرها الجميع.. ليفربول يعلن عودة الأخطبوط قبل قمة مانشستر يونايتد

بعد تأهيله نفسيا..عمرو وردة يثير الجدل من جديد بصورة مع حبيبته

جمال الغندور: 6 اتحادات أوروبية ترفض إدارة قمة الأهلي والزمالك رقم 119

مفاجأة.. تسريب يكشف المتوج بالكرة الذهبية وماني يطيح بـ محمد صلاح

مفاجأة سعودية من العيار الثقيل.. قوة من الرياض تتوجه عاجلا لهذه الدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أم بلا قلب تقتل طفليها داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

بقيمة 14 مليون جنيه.. أهالي سمنود ينشئون مركزا طبيا على نفقتهم.. صور

اعرف المواصفات .. شاومى للهواتف المحمولة تتجه لإنتاج السيارات والسعر مفاجأة.. صور