شاهد.. أول رد فعل من محمد صلاح عقب عودته مران ليفربول اليوم

أعرب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عن سعادته البالغة بـ عودته لمران الفريق الجماعي اليوم عقب فترة التوقف الدولي.



ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " عدد من الصور له بمران الفريق اليوم حيث ظهر ضاحكا و مبتسما.



وعاد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إلى تدريبات فريقه، استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وكان محمد صلاح تعرض لإصابة قوية في الكاحل، بعد تدخل عنيف من حمزة تشوردي لاعب ليستر سيتي، في الجولة الماضية، بالدوري الإنجليزي.



ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ 12 بـ 9 نقاط.