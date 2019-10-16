من مطبخك.. مكون بسيط يغير لون شعرك

يساعد النسكافيه تغيير لون الشعر نتيجة لاضرار الصبغات الكيميائية فمن الممكن أن يجف أو يتعرض للتلف مع الوقت، فيمكنك ستخدام النسكافيه لتغيير لون شعرك، نتيحة لإعتباره واحدًا من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد على تغيير لون الشعر.



وفقًا لموقع power of positivity هناك عدة طرق طبيعية لتغيير لون الشعر منها:



النسكافيه والكركم:



•قومي بمزج 6 ملاعق من الكركم و4 ملاعق من النسكافيه وبياض بيضتين مع عبوة أكسجين في وعاء بلاستيك مع نصف كوب من زيت الزيتون، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.



واتركيها لمدة خمس ساعات على الأقل.



_ النسكافيه والعسل:



•اخلطي 3 ملاعق من النسكافيه مع نصف كوب من زيت الزيتون مع مزج ملعقتين من الكركم مع 3ملاعق من عسل النحل وصفار بيضة.



•أضيفي المزيج إلى خليط النسكافيه وزيت الزيتون، ثم ضعيه على شعرك لمدة خمس ساعات، واغسلي سيصبح لون شعرك إلى اللون الكستنائي الفاتح.



_ نسكافيه والكاكاو:

•امزجي ملعقتين من النسكافيه وملعقتين من الكاكاو وملعقة من عصير الليمون مع نصف ملعقة من زيت السمسم وعبوتين من الأكسجين.

• واتركيه لمدة ساعة على الأقل.

