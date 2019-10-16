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أخبار العالم

تحذير من كارثة تهدد صحة العمال في قطر

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
عمال - قطر
عمال - قطر
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رحيم يسري
أشار تقرير صادر عن الأمم المتحدة إلى أن العمال الوافدين في قطر يواجهون خطر الإصابة بالإجهاد الحراري في أثناء عملهم خاصة خلال فترة فصل الصيف في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالدوحة، مما يسبب مضاعفات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وسلطت صحيفة "الجارديان" الضوء على تعرض مئات العمال الأجانب في قطر لخطر الموت بسبب ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وتجاوزها 30 درجة مئوية في معظم الأحيان، مشيرة إلى أن منظمة أن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية طالبت قطر الأسبوع الماضي بإجراء "تحقيق عاجل والإعلان عن الأسباب الحقيقية لوفاة العمال الوافدين".

وذكر التقرير الذي تم إعداده بطلب من منظمة العمل الدولية أن ثلث العاملين الذين شملتهم الدراسة عانوا من ارتفاع في درجة حرارة جسمهم أثناء العمل، موضحًابأن ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى أكثر من 38 درجة مئوية ينطوي على خطر يتهدد صحة الإنسان.

وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، في وقت يشارك أكثر من 26 ألف عامل وافد في بناء وتجديد الملاعب الـ8 التي ستقام على أرضها المباريات.

من جانبه يقول نيكولاس ماكجيهان رئيس شركة "فير سكوير بروجيكتس" التي تجري أبحاثًا عن العمّال الوافدين في دول الخليج، إن التقرير يكشف عن"إدانة دامغة لفشل قطر في حماية العمّال الأجانب"، موضحا أنه على الرغم من استنتاجات التقرير، فقد فشلت منظمة العمل الدولية في مطالبة السلطات القطرية بإحداث إصلاحات عاجلة، 

وبينما ينص القانون القطري على وقف العمل في الهواء الطلق بين الساعة الحادية والنصف ظهرًا، حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر في فترة الصيف لحماية العمال من الإجهاد الحراري، يقول تقرير الأمم المتحدة ان العمّال الذين يعملون تحت الشمس معرَّضون لخطر الإصابة بالإجهاد الحراري بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا.
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