جامعة القاهرة تطلق حملة "صحتك يا شباب"

أعلنت جامعة القاهرة بالتعاون مع اتحاد الأطباء العرب بدء حملة "صحتك يا شباب" للكشف بالمجان على فئات المجتمع الجامعي، من أمراض السكر والضغط والسمنة وسرطان الثدي، إضافة إلى قياس الوزن والطول وحساب مؤشر الكتلة، وتوعية وتحويل الحالات المرضية للجهات المختصة لتلقي العلاج.





وقال الدكتور محمد الخشت،رئيس الجامعة إن الحملة تستمر لمدة أسبوعين، في 3 أماكن ثابتة داخل الجامعة، بجوار مبنى القبة وخلف كلية التجارة وبجوار باب مترو الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تقديم كل إمكاناتها البشرية والمادية والمشاركة الفعالة بجميع المبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات، في إطار دورها ومسئولياتها المجتمعية.



