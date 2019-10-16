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تعليم

تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الأخيرة للطلبة المقبولين بمدرسة الضبعة النووية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 10:52 ص
نائب وزير التربية
نائب وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثانية والأخيرة للطلبة المقبولين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2019/2020 ، إما اليوم الأربعاء أو غدا على أقصى تقدير.

وكان قد تقدم للامتحان حوالى 2850 طالب ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وقد تم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.

وتم اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، وذلك بواقع 60 طالب من محافظة مطروح، 140 طالب من المحافظات الأخرى، ودخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول بأحد المؤسسات العسكرية .

وتتضمن هذه الإختبارات إختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار عدد 75 طالب فقط للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2019/2020 وهو العدد المحدد من قبل الوزارة للقبول سنويًا.
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