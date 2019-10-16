عماد متعب في جامعة الزقازيق: اللي عاوز يحقق هدفه لازم يجتهد

استقبلت جامعة الزقازيق، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق عماد متعب، في ندوة بعنوان" الوطن ولاء وانتماء" ، والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر العبور الجديد.





وخلال الندوة، قال نجم منتخبنا الوطني والأهلي السابق "عماد متعب": إن زوجته وأولاده هم سر نجاحه في العمل .





وأكد متعب ، أنه تعلم الإخلاص والانتماء والوفاء في بيته الكبير"النادي الأهلي" منذ أن كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما، موجها حديثه للشباب" اللي عاوز يحقق هدفه لازم يجتهد ويصر عليه ويتحدى الصعوبات".



