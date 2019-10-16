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تعليم

عماد متعب في جامعة الزقازيق: اللي عاوز يحقق هدفه لازم يجتهد

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 11:05 ص
عماد متعب في جامعة
عماد متعب في جامعة الزقازيق
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استقبلت جامعة الزقازيق، نجم المنتخب الوطني والأهلي السابق عماد متعب، في ندوة بعنوان" الوطن ولاء وانتماء" ، والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول لمؤتمر العبور الجديد.

وخلال الندوة، قال نجم منتخبنا الوطني والأهلي السابق "عماد متعب": إن زوجته وأولاده هم سر نجاحه في العمل .

وأكد متعب ، أنه تعلم الإخلاص والانتماء والوفاء في بيته الكبير"النادي الأهلي" منذ أن كان طفلا يبلغ من العمر 12 عاما، موجها حديثه للشباب" اللي عاوز يحقق هدفه لازم يجتهد ويصر عليه ويتحدى الصعوبات".

وقد نظم مؤتمر العبور الجديد بجامعة الزقازيق ، الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر على مدى يومين في إطار الاحتفالات بذكري انتصارات أكتوبر المجيد، وذلك بحضور الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، و الدكتور مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور نهلة الجمال المشرف العام علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،ود.أحمد عناني منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب والطالبات.
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