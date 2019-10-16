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برلمان

بعد انتشاره في الإسكندرية.. بيان عاجل حول ارتفاع الإصابة بالالتهاب السحائي

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 12:28 م
الالتهاب السحائى
الالتهاب السحائى
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معتز الخصوصى
تقدمت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء ووزيري التعليم والصحة، حول انتشار نسب الإصابة بالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس في الإسكندرية.

وقال النائبة منى الشبراوي، إن هناك حالة من الهلع والفزع تنتاب أولياء الأمور، بعد انتشار واقعة وفاة الطفلة "كارما مصطفى عبدالعزيز"، بمدرسة صقر الخاصة للغات بالإسكندرية، نتيجة إصابتها بالتهاب السحائي، وهو ما دفعهم إلى منع أبنائهم من الذهاب إلى الدراسة، خوفًا على حياتهم من مصير الطفلة "كارما".

وأوضحت نائبة الإسكندرية، أن لجنة طبية من مديرية الصحة بالإسكندرية حضرت إلى المدرسة، وقررت إجراء تجريع لطلبة فصل "كارما مصطفى عبدالعزيز"، بمصل ضد الإصابة بالالتهاب السحائي، لافتة إلى أنه جرى تجريع الطلبة بعقار "ريماكتان" لاشتباه الالتهاب السحائي.

ولفتت النائبة منى الشبراوي، إلى أن المديرية تلقت بلاغا، يفيد بدخول تلميذة أخرى بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية في سموحة، إلى أحد المستشفيات الخاصة تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، ويشتبه إصاباتها بالالتهاب السحائي.
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