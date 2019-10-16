حقيقة قيام عمرو دياب بإحياء حفل على مسرح جامعة مصر

نفت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ما يتم تدواله من أخبار وإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام الجامعة بتنظيم حفل غنائى سوف يقوم بإحيائه النجم عمرو دياب فى مسرح الجامعة يوم ٢٢ الشهر المقبل.





وقالت الجامعة فى بيان صحفى لها اليوم، إنه على الرغم من أنها تكن كل تقدير واحترام للنجم الكبير، إلا أنه لم يحدث شيئًا من على الإطلاق وأن ما جاء فى هذه الإعلانات المتداولة عبر السوشيال ميديا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.





يذكر أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تضم كيانًا ثقافيًا كبيرًا يحمل اسم أوبرا مصر التى تم تجهيزها على مستوى عال من حيث اجهزة الصوت والاضاءة ووسائل ادارة المسرح وفق احدث التقنيات المستخدمة فى هذا المجال وقد تم إعداد برنامج حافل بالانشطة والفعاليات الثقافية والفنية سيتم تنفيذه فى دار اوبرا مصر يتضمن حفلات سوف يقوم باحيائها نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى.



