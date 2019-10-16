بنك المعرفة يشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019

يشارك بنك المعرفة المصري، اليوم الأربعاء، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2019، والذي يعد أهم معارض الكتاب حول العالم، وذلك لعراقته التي تمتد على مدار خمسة قرون، والناشرين المشاركين من مختلف دول العالم.





ويشارك بنك المعرفة المصري، كواحدة من أكبر المكتبات الرقمية في العالم، حيث يضم موقع بنك المعرفة محتوى علميا من عدد كبير من الناشرين العالميين المشاركين في المعرض.





وستعقد فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب من اليوم 16 أكتوبر إلى 20 أكتوبر 2019.





جدير بالذكر أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في عيد العلم سنة 2014 ”نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر“ ودعمًا لجهود الإرتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة إهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي ، تم إنشاء بنك المعرفة المصري في يناير 2016 كأحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث.