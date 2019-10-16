لأول مرة .. الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات الحكومية لصالح الكلية الحربية والبحرية للعمل كضباط محاربين .. مدة الدراسة عامين فقط .. وسحب الملفات للتخصصات المطلوبة 19 اكتوبر

مدير الكلية الحربية:

= قبول الطلاب الحاصلين على المؤهل الجامعى فى عام 2018/2019 فقط بالكلية الحربية

= لن يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة في الكلية البحرية باستثناء تخصص هندسة بحرية

= فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية إعتبارًا من يوم 19 أكتوبر



- الكلية الحربية



وأشار مدير الكلية الحربية أن التخصصـات المطلوبة للكلية الحربية من خريجي كليات الجامعات الحكومية من المؤهلات الآتية "تربية رياضية – تجارة – حقوق – زراعة – لغات (إنجليزى – عبرى – روسى – فرنسى – سواحيلى) – علوم من جميع التخصصات – حاسبات وتكنولوجيا المعلومات – ألسن من جميع التخصصات – لغات وترجمة من جميع التخصصات – إقتصاد وعلوم سياسية – الإعلام والصحافة - الأداب تخصص إعلام و علم نفس".



وأضاف أنه يشترط أن يكون التقدير "جيدا فأعلى" وألا تزيد السن فى 1/10/2019 على 24 سنة، و أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل الجامعى فى عام 2018/2019 فقط، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية هى عامين فقط .



- الكلية البحرية



وبالنسبة للشروط الخاصة والتخصصات للملتحقين بالكلية البحرية يقبل خريجي كليات الهندسة من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "هندسة الحاسبات – هندسة كهرباء قوى – هندسة الإتصالات / الإلكترونيات – هندسة ميكاترونيك – هندسة بحرية " بناء سفن " – تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو" على أن يكون حاصل على المؤهل بتقدير "مقبول فأعلى"، موضحا أن مدة الدراسة بالكلية البحرية عامين فقط.



وأشار إلى أنه لن يتم قبول خريجي الجامعات الخاصة والأكاديميات والمعاهد الخاصة بإستثناء تخصص هندسة بحرية وبناء سفن من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بعد إعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.



كما يقبل خريجى كليات العلوم من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "علوم فلك – علوم أرصاد جوية – علوم فضاء – علوم فيزياء – علوم رياضيات – علوم حاسبات – علوم كيمياء – علوم بحار ".



وتشمل شروط التقديم أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل بتقدير جيد فأعلى ، وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لكليات التربية يقبل خريجى كليات التربية من الجامعات الحكومية فقط فى التخصصات الآتية "الفيزياء – الكيمياء - الرياضيات"



أن يكون حاصلا على تقدير جيد فاعلى كما يقبل خريجو كليات حاسبات وتكنولوجيا المعلومات من الجامعات الحكومية فقط بتقدير "جيد فأعلى".



ألا تزيد السن فى الأول من أكتوبر 2019 على 24) سنة لخريجى "العلوم – التربية – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات" وعن ٢٥ سنة لخريجي كليات الهندسة على ان يكون حاصلًا على المؤهل فى العام 2018/2019 فقط.



الشروط العامة للقبول



وبالنسبة للشروط العامة للقبول فيشترط فى جميع المتقدمين:



أن يكون الطالب مصرى الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين



أن لا يكون الطالب أو أبواه أو جداه مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية أخرى



أن لا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف



أن يكون حسن السير والسلوك



أن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة



أن لا يكون قد إستقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أو مدرسة



أن لا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية ،



أن يتم إرفاق بيان المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم



ألا يقل الطول عن (170) سم



أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبى للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى نفس العام فى حالة عدم لياقته الطبية



أن يجتاز إختبارات اللياقة البدنية بنجاح و لايجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة فى حالة عدم إجتياز الإختبار



أن يجتاز إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع (7,5) متر بدون تردد وللمرة الأولى ، كذلك إجتياز الإختبارات النفسية المقررة



أن يجتاز الطالب الإختبار الشخصى ( كشف الهيئة )وفقًا لتقييم لجنة الإختبار وكذا درجات تفوقة ، وأن يجتاز العرض الطبى العام والذى يشتمل على التحاليل التخصصية المتقدمة



أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل لشروط التقدم للكلية (الحربية – البحرية ) مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية



أن يلتزم الطالب بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى



أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية فقط وليس الجامعات الخاصة – المعاهد العليا – الأكاديميات ، ويسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليًا بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط كذلك إجتياز الشروط الخاصة بإختبارات الكلية البحرية ( السباحة ) والإختبارات التفضيلية.



وتكون مدة الدراسة عامين ميلاديين لجميع التخصصات ،علمًا بأنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسى بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتبارًا من يوم السبت الموافق 19/10/2019.

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات الحكومية من حملة المؤهلات العليا لصالح الكلية الحربية للعمل كضباط محاربين والكلية البحرية للعمل كضباط بحريين.صرح بذلك اللواء أح أشرف فارس مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق الكليات والمعـاهد العسكـرية أثناء وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة .