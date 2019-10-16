وصفها بـ سياسية من الدرجة الثالثة .. صدام بين ترامب ورئيس مجلس النواب الأمريكي

نقلت وكالة "رويترز" عن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي أن الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا جرى تقليصه بعد إقرار مجلس النواب قرارا يندد بسحب القوات الامريكية، وتأثر ترامب بالتصويت.



وأضافت بيلوسي أنها تعتقد أن ترامب صُدم من عدد الجمهوريين الذين صوتوا لصالح القرار.



ومن جهته، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن ترامب لم يكن لديه حقا خطة لاحتواء مقاتلي تنظيم داعش.



وتابع شومر أن ترامب أهان بيلوسي ووصفها بأنها سياسية من الدرجة الثالثة.



وصوت مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على إدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من شمال سوريا.



وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية إنه على الرغم من الانقسامات الصارخة بشأن مطالبة الديمقراطيين بمساءلة وعزل ترامب (الجمهوري)، اجتمع الحزبان واتفقوا على قرار غير ملزم بأغلبية 354 صوتا، مقابل 60.



ونص القرار على معارضة النواب سحب القوات الأمريكية من سوريا مشددا على إجبار تركيا على وقف عملها العسكري في سوريا.



ويشعر الكثيرون بالقلق من قيام داعش بإحياء نفسه بينما تهاجم القوات التركية الأكراد السوريين الذين يحتجزون المتطرفين.