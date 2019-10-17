البحث العلمي تطلق دعوة لحضور معرض القاهرة الدولي للابتكار

أطلقت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، دعوة عامة للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحضور معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار والذي سيقام على مدار يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.





تفتتح أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، يوم 24 أكتوبر 2019، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر فعاليات المعرض علي مدار يومي 24 و25 أكتوبر 2019، بمشاركة أكثر من 1000 فكرة وابتكار من مصر والدول العربية، والإفريقية، والأجنبية.





ويفتتح المعرض هذا العام الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بحضور اللواء دكتور مهندس محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وبعض الوزراء السابقين ورجال الصناعة والإستثمار وكبار الشخصيات.





واختارت الاكاديمية ضيف شرف المعرض هذا العام الاتحاد الأفريقي وإطلاق شعار أفريقيا تبتكر "Africa Innovates" تماشيًا مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ويُقام المعرض هذا العام بمشاركة 26 دولة حول العالم.





ويُعد معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمة الأكاديمية كل عام وهو أحد الآليات نحو تطبيق مخرجات البحث العلمي، ليفتح آفاق جديدة أمام المخترعين والمبتكرين لتسويق اختراعاتهم وابتكاراتهم بطريقة فاعلة واحترافية ومباشرة، وهو ما يمثل استكمالًا لدور ورسالة الأكاديمية في خدمة المجتمع العلمي من ناحية والمساهمة فى التنمية الشاملة من ناحية أخرى، وتأكيدًا على أهمية ربط البحث العلمي ومخرجاته بالصناعة وغيرها من المجالات.



